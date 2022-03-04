Российские силы заняли площадку ЗАЭС, заявила военная администрация

«Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков. Позже ГСЧС уточнила, что горят 3, 4 и 5 этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС, вскоре пожар был ликвидирован.