11:34 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники.
На трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК «Джавелин».
Также демонстрируются позиции украинских войск — мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.