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11:34 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».

Источник: © РИА Новости

В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники.

На трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК «Джавелин».

Также демонстрируются позиции украинских войск — мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.

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