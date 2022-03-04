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11:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Число эвакуированных в РФ жителей Донбасса превысило 166 тысяч

В Россию с 18 февраля эвакуировано более 166 тысяч, за сутки их число резко увеличилось сразу на 24 тысячи, пишет ТАСС.

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Как уточняется, из них почти 94 тыс. — граждане Украины, свыше 61 тыс. — России, 11,2 тыс. — других государств.

«Если в течение последней недели ежедневно в среднем в Россию из ДНР и ЛНР прибывали по пять тысяч человек, то в течение минувшего дня их количество составило более 24 тысяч человек», — рассказали в силовых структурах.

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В настоящее время, в 23 российских регионах в 264 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тыс. человек. Всего эвакуированных жителей Донбасса готовы принять 49 российских регионов.

Напомним, из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения 17 февраля главы республик объявили эвакуацию детей, женщин и пожилых людей на территорию России. Правительство РФ пообещало каждому беженцу единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с главой РФ Владимиром Путиным все вопросы, включая тему Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский считает, что переговоры с Россией имеют смысл, так как «любое слово важнее выстрела».

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