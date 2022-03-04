Украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС

«28 февраля Вооруженными Силами России был взят под контроль город Энерогодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии ещё до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении», — сказал Конашенков.
Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими, в течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме, отметил он.
«Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории Киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы». — сказал Конашенков.
«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — добавил Конашенков.
Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса, отметил Конашенков.