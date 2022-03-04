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15:46 (мск), источник: Известия

В Минобороны России заявили об удержании иностранцев украинским националистами

Более 7,5 тыс. иностранцев удерживаются украинскими националистами. Об этом 4 марта заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: AP 2022

«Только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населенных пунктах Украины, на сегодняшний день свыше 7,5 тыс., в том числе: в Харькове — 3 189 граждан Индии, 2 700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы — 576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании», — сказал он.

Также Мизинцев сообщил, что в пригороде Харькова поселке Песочин украинскими радикалами заблокированы свыше тысячи индийских студентов, которые самостоятельно пытаются перейти в Россию.

«В месте их скопления отсутствуют: питание, медицинское обслуживание, нарушаются элементарные санитарные нормы. Общее состояние граждан Индии оценивается как паническое», — рассказал он.

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Помимо этого, украинцы в Сумах обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил генерал.

«В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна», — сказал он.

Накануне Мизинцев сообщил, что в Россию эвакуировали более 142 тыс. человек, в том числе почти 40 тыс. детей, с начала операции по защите Донбасса. Он уточнил, что среди них более 53 тыс. — российские граждане, свыше 88,7 тыс. — украинцы, 646 человек — граждане других стран.

2 марта Мизинцев заявил, что для прибывших оборудовано более 7 тыс. пунктов временного размещения, в которых людей обеспечат горячим питанием, условиями для отдыха и скоординируют распределение по регионам России.

Также в среду Минобороны объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Основным направлением деятельности станет помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольных районах Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения Донбасса.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

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