В Минобороны России заявили об удержании иностранцев украинским националистами

«Только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населенных пунктах Украины, на сегодняшний день свыше 7,5 тыс., в том числе: в Харькове — 3 189 граждан Индии, 2 700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы — 576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании», — сказал он.
Также Мизинцев сообщил, что в пригороде Харькова поселке Песочин украинскими радикалами заблокированы свыше тысячи индийских студентов, которые самостоятельно пытаются перейти в Россию.
«В месте их скопления отсутствуют: питание, медицинское обслуживание, нарушаются элементарные санитарные нормы. Общее состояние граждан Индии оценивается как паническое», — рассказал он.
Помимо этого, украинцы в Сумах обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил генерал.
«В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна», — сказал он.
Накануне Мизинцев сообщил, что в Россию эвакуировали более 142 тыс. человек, в том числе почти 40 тыс. детей, с начала операции по защите Донбасса. Он уточнил, что среди них более 53 тыс. — российские граждане, свыше 88,7 тыс. — украинцы, 646 человек — граждане других стран.
2 марта Мизинцев заявил, что для прибывших оборудовано более 7 тыс. пунктов временного размещения, в которых людей обеспечат горячим питанием, условиями для отдыха и скоординируют распределение по регионам России.
Также в среду Минобороны объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Основным направлением деятельности станет помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольных районах Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения Донбасса.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.