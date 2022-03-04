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18:01 (мск), источник: Известия

В ДНР назвали число погибших за весь период украинской агрессии

За весь период украинской агрессии в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 5150 человек, в том числе 91 ребенок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Источник: AP 2022

Также отмечается, что в период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий погибли 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей, пострадали 406 военных и 73 гражданских.

«Текущая неделя сохраняет высокие показатели военно-политической напряженности в Донбассе. В результате преступных действий вооруженных сил Украины (ВСУ) под массированным огнем находится вся территории Донецкой народной республики. Однако народная милиция ДНР успешно противоборствует украинским боевикам», — говорится в сообщении омбудсмена.

Так, с начала специальной операции в Донбассе военнослужащим удалось освободить 36 населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем Украины.

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Ранее в этот день в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что с 18 февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР повреждено 923 объекта инфраструктуры.

Кроме того, по сведениям штаба, в результате обстрелов повреждено 184 многоквартирных дома, 31 объект социальной сферы (больницы, школы, детские сады), 195 объектов тепло-, газо- и водоснабжения.

В этот же день ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле украинскими силовиками города Докучаевска в республике.

Тогда же представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в пятницу, что украинские силовики обстреляли Донецк реактивными системами «Град», в результате чего одна женщина погибла и 12 человек получили ранения.

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