Минобороны России предупредило о провокации националистов в Харькове

«В городе Харьков украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов», — заявил Конашенков.
Согласно подтвержденным данным, уточнил официальный представитель Минобороны России, на улице Жилярди Киевского района между домами в частном секторе размещены реактивные системы залпового огня, при этом местным жителям, среди которых есть дети, запретили покидать дома. «Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города», — отметил Конашенков.
По словам генерал-майора, целью провокации является вызов ответного артиллерийского огня со стороны ВС РФ по жилому сектору Харькова, чтобы снять его на камеры и передать западным журналистам.
Помимо этого, российские вооруженные силы оказывают гуманитарную помощь жителям Украины, сегодня в Херсон доставлены более 140 тонн продуктов и медикаментов.
«Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов. Сегодня в 12:00 по просьбе администрации Херсона российскими военнослужащими в город доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов», — сказал он.
По словам генерала, весь гуманитарный груз передан для раздачи местному населению. «Мы и дальше продолжим оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке», — отметил Конашенков.
Конашенков добавил, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине продолжают наступление на широком фронте. «Подразделения ВС России продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Республики, взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки», — сказал он.
Официальный представитель Минобороны добавил, что населенные пункты Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое перешли под контроль войск ЛНР. «Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, овладела населенными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое», — сказал он.
Отступающие в Донбассе подразделения националистов наносят ущерб критически важным объектам жизнеобеспечения. «Хочу подчеркнуть, что отступающие в Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий — создание в Донбассе гуманитарной катастрофы», — сказал Конашенков.