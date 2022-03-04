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4 марта, источник: © РИА Новости

На Украине заочно арестовали Никиту Михалкова

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Источник: РИА "Новости"

«Никита Сергеевич Михалков… украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому», — написала Венедиктова в Facebook.

По ее словам, Михалков может быть задержан «при пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

Как отмечает украинское издание «Страна.ua», служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны «из-за его высказываний в поддержку войны». По словам Венедиктовой, уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.

Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.

По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

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