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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин

Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00.

«Буквально несколько минут назад боевики “Азова” привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: Бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», — сказал Пушилин.

Он добавил, что администрация Мариуполя заявила об открытии гуманитарного коридора в сторону Запорожья, но властям ДНР крайне проблематично нести за него ответственность из-за провокаций.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.

Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>.

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