11:40 (мск), источник: © РИА Новости
Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин
Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00.
«Буквально несколько минут назад боевики “Азова” привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: Бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», — сказал Пушилин.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
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