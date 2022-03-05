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18:17 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли школу в Донецке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в субботу школу в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Источник: AP 2022

«В результате обстрела вооруженными формированиям Украины пострадала школа № 116, расположенная в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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