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19:57 (мск), источник: Известия

ВС РФ возобновили наступление из-за нежелания Киева продлевать режим тишины

Российские военные возобновили наступательные действия из-за нежелания Украины воздействовать на националистов или продлевать режим тишины. Об этом 5 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать “режим тишины” наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены», — сказал он.

Подразделения российских вооруженных сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка, добавили в ведомстве.

«Сегодня продолжено нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Только за 5 марта уничтожены: пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО “Бук М-1”, в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит 1 Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат “Байрактар ТБ-2”, — сообщил Конашенков.

Ранее в этот день Минобороны РФ объявило режим тишины с 10:00 мск для выхода мирных граждан из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. Позже сообщалось, что Мариуполь смогли покинуть 17 человек, в том числе дети.

Также в субботу в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу украинской армии неподалеку от села Раденьск под Херсоном. Среди обнаруженных трофеев — украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили «Урал». На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тыс. т боеприпасов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со сторон украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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