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20:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны России рассказало о воздушном бое против украинских Су-27

Российские летчики уничтожили четыре истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины в воздушном бою под Житомиром. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: AP 2022

Еще один самолет Су-25 был сбит силами противовоздушной обороны в районе Нежина. Также силы ПВО уничтожили вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Помимо воздушных сил противника, были уничтожены пять радиолокационных станций и две зенитных ракетных комплекса ПВО «Бук М-1».

Общее количество военных объектов Украины, уничтоженных за время операции по демилитаризации страны Минобороны оценивает в 2119 единиц.

Ранее ведомство сообщило о захвате российскими войсками под Херсоном крупной базы ВСУ. Украинские военные отступили с нее, оставив технику, в том числе танки Т-64 и Т-80, а также большое количество боеприпасов.

Президент России Владимир Путин заявил, что военная инфраструктура Украины в данный момент почти полностью уничтожена.

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