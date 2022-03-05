20:24 (мск), источник: ТАСС
Глава ДНР сообщил о гибели командира батальона «Спарта»
ДОНЕЦК, 5 марта. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в субботу о гибели в бою командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.
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«Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона “Спарта” гвардии полковник Владимир Жога, позывной “Воха”, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
«Разведчики “Спарты” прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь», — написал Пушилин.
«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики, посмертно», — сообщил глава республики. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Батальона «Спарта» был создан в 2014 году, участвовал в боях за Славянск и Донецкий аэропорт. Первым командиром «Спарты» был Арсен Павлов, известный под боевым позывным «Моторола». Он был убит вечером 16 октября 2016 года в Донецке в подъезде дома, где он жил. Преступники заложили мощное взрывное устройство в лифте и привели его в действие, когда Павлов поднимался на свой этаж. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Арсена Павлова.