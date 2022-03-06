00:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Украина подтвердила гибель участника делегации на переговорах с Россией
Участник первой украинской делегации на переговорах с Россией разведчик Денис Киреев погиб при выполнении специальных задач, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook. Кроме него погибли еще два разведчика — Алексей Доля и Валерий Чибинеев.
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