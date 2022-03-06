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00:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина подтвердила гибель участника делегации на переговорах с Россией

Участник первой украинской делегации на переговорах с Россией разведчик Денис Киреев погиб при выполнении специальных задач, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook. Кроме него погибли еще два разведчика — Алексей Доля и Валерий Чибинеев.

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Первые переговоры российской и украинской делегаций прошли в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Украину представляли шесть человек, в их числе министр обороны Украины Алексей Резников и председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Имя Дениса Киреева не упоминалось.

На втором раунде Россия и Украина договаривались о создании гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи. Накануне, 5 марта, Москва обвинила Киев в срыве эвакуации.

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