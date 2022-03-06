В Египте задержали самолет с российскими туристами

По словам одного из них, борт U6 1886 должен был вылететь в субботу, 5 марта, из Шарм эш-Шейха в московский аэропорт Домодедово. Воздушное судно должно было пролетать над территорией Кипра.
«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — заявил источник.
Также он заявил, что ранее в этот же день с курортов Египта на Красном море в РФ благополучно вернулись два других борта «Уральских авиалиний». Маршрут самолетов также пролегал через территорию Кипра. Как отметил источник, в настоящее время другие маршруты согласовываются, но «на это может уйти время».
Другого источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.
Ранее Турция, Египет и Тунис подтвердили, что готовы принимать российских туристов.