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03:23 (мск), источник: Газета.Ру

В Египте задержали самолет с российскими туристами

В египетском Шарм-эш-Шейхе задержали самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами на борту из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, борт U6 1886 должен был вылететь в субботу, 5 марта, из Шарм эш-Шейха в московский аэропорт Домодедово. Воздушное судно должно было пролетать над территорией Кипра.

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — заявил источник.

Также он заявил, что ранее в этот же день с курортов Египта на Красном море в РФ благополучно вернулись два других борта «Уральских авиалиний». Маршрут самолетов также пролегал через территорию Кипра. Как отметил источник, в настоящее время другие маршруты согласовываются, но «на это может уйти время».

Другого источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

Ранее Турция, Египет и Тунис подтвердили, что готовы принимать российских туристов.

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