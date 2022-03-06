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09:43 (мск), источник: ТАСС

В Белоруссии задержали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге

В МВД республики сообщили, что в ходе обыска по месту его жительства обнаружили и изъяли компьютерную технику, жидкость для розжига, растворитель, отработанное масло, упаковку герметика и химическое вещество.

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии задержали жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал совершить диверсию на железнодорожных путях. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

«Установлено, что 1 марта мужчина получил указания по блокировке железнодорожных путей, а также по изготовлению и использованию “коктейлей Молотова”. 2 марта при силовой поддержке Бобруйского ОМОНа подозреваемого задержали», — отметили в ведомстве.

По данным милиции, в начале 2022 года подозреваемый вошел в состав экстремистского формирования Bypol, авторизировавшись в мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий в Белоруссии. В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружена и изъята компьютерная техника, жидкость для розжига, растворитель, отработанное масло, упаковка герметика и химическое вещество, проинформировали в пресс-службе.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за участие в экстремистском формировании с целью совершения преступлений экстремистской направленности», — отметили в МВД Белоруссии.

Ранее в республике были задержаны несколько человек по подозрению в совершении террористических актов на объектах железной дороги.

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