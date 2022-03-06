В Белоруссии задержали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии задержали жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал совершить диверсию на железнодорожных путях. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
«Установлено, что 1 марта мужчина получил указания по блокировке железнодорожных путей, а также по изготовлению и использованию “коктейлей Молотова”. 2 марта при силовой поддержке Бобруйского ОМОНа подозреваемого задержали», — отметили в ведомстве.
По данным милиции, в начале 2022 года подозреваемый вошел в состав экстремистского формирования Bypol, авторизировавшись в мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий в Белоруссии. В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружена и изъята компьютерная техника, жидкость для розжига, растворитель, отработанное масло, упаковка герметика и химическое вещество, проинформировали в пресс-службе.
«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за участие в экстремистском формировании с целью совершения преступлений экстремистской направленности», — отметили в МВД Белоруссии.
Ранее в республике были задержаны несколько человек по подозрению в совершении террористических актов на объектах железной дороги.