В ЛНР сообщили о пожаре на Луганской нефтебазе в результате обстрела украинских военных

«ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилет из чего-то тяжелого, возможно “Точка-У”, в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — написал он в Telegram-канале.
Факт обстрела подтвердили в Народной милиции ЛНР. «По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистами тактического ракетного комплекса “Точка-У”. Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется», — сообщили в ведомстве.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.