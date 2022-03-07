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08:07 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили о пожаре на Луганской нефтебазе в результате обстрела украинских военных

ЛУГАНСК, 7 марта. /ТАСС/. Пожар начался на Луганской нефтебазе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

«ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилет из чего-то тяжелого, возможно “Точка-У”, в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — написал он в Telegram-канале.

Факт обстрела подтвердили в Народной милиции ЛНР. «По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистами тактического ракетного комплекса “Точка-У”. Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется», — сообщили в ведомстве.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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