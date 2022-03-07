Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком

«(В понедельник — ред.) 7 марта 2022 года в 13:30 к воротам посольства подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота Посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения», — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства Никиты Исакина, поступившего в РИА Новости.
Отмечается, что посольство решительно осуждает этот «преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии».
«Посольство рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение Статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство находится в контакте с Министерством иностранных дел Ирландии, требуя от властей Ирландии принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей», — говорится в заявлении.
В дипмиссии также подчеркнули, что инцидент вызывает крайнюю тревогу, добавив, что «такие бессмысленные и варварские действия не поддержал бы ни один здравомыслящий человек».