McDonald`s закроет все свои рестораны в России

«Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их, так же, как и наших украинских коллег. В том числе мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России», — сказано в заявлении компании.
Также компания сотрудничает с «сотнями местных поставщиков и партнеров», которые производят продукцию для сети.
В McDonald`s не знают, когда смогут снова открыть российские рестораны. «Мы столкнулись со сбоями в нашей цепочке поставок, а также другими операционными последствиями. Мы также будем внимательно следить за ситуацией в гуманитарной сфере», — добавили в заявлении компании.
Накануне это заявление разослали сотрудникам и владельцам франшизы McDonald`s.
Ранее пользователи соцсетей призывали к бойкоту McDonald`s из-за того, что компания не ушла с российского рынка в ответ на военную операцию на Украине.
Крупный иностранный бизнес приостанавливает работу в России из-за военной операции российской армии на Украине, а также экономических санкций против страны.