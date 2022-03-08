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8 марта, источник: Коммерсантъ

McDonald`s закроет все свои рестораны в России

Компания McDonald`s сообщила, что временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за военной операции на Украине. При этом 62 тыс. сотрудников сети продолжат получать зарплату. Об этом заявила пресс-служба компании, опубликовав официальное заявление CEO компании Криса Кемпчински.

Источник: AP 2022

«Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их, так же, как и наших украинских коллег. В том числе мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России», — сказано в заявлении компании.

Также компания сотрудничает с «сотнями местных поставщиков и партнеров», которые производят продукцию для сети.

В McDonald`s не знают, когда смогут снова открыть российские рестораны. «Мы столкнулись со сбоями в нашей цепочке поставок, а также другими операционными последствиями. Мы также будем внимательно следить за ситуацией в гуманитарной сфере», — добавили в заявлении компании.

Накануне это заявление разослали сотрудникам и владельцам франшизы McDonald`s.

Ранее пользователи соцсетей призывали к бойкоту McDonald`s из-за того, что компания не ушла с российского рынка в ответ на военную операцию на Украине.

Крупный иностранный бизнес приостанавливает работу в России из-за военной операции российской армии на Украине, а также экономических санкций против страны.

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