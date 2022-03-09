01:31 (мск), источник: ТАСС
Минцифры сообщило об отражении атаки на сайты некоторых госорганов
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ сообщило о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. Его работа уже восстановлена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Минцифры сообщает о взломе сервиса (виджета), который интегрирован в сайты ряда госорганов. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа. Сайты госорганов находятся под серьезной защитой и круглосуточным мониторингом команд по кибербезопасности», — сообщили ТАСС в министерстве.
В ведомстве отметили, что скомпрометировать данные сайты напрямую сложно, в связи с этим хакеры атакуют ресурсы через сторонние сервисы, получая доступ для демонстрации некорректного контента.
Уточняется, что в данной атаке хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. После взлома виджета хакеры смогли опубликовать на страницах сайтов некорректный контент.
Инцидент удалось быстро локализовать, подчеркнули в Минцифры, отметив, что в настоящее время на сайты госорганов ведутся постоянные кибератаки.
«Сайты функционируют в прежнем режиме без каких-либо ограничений. Важно отметить, что сами сайты государственной власти и хранимый на них контент, включая обращение пользователей и персональные данные, остался в неприкосновенности и под надежной защитой», — пояснили в министерстве.
Ранее замглавы Минцифры России Андрей Черненко направил в госорганы письмо с рекомендациями, которые позволят сохранить доступность интернет-ресурсов. Ведомства должны выполнить эти рекомендации к 15 марта.