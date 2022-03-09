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05:30 (мск), источник: © РИА Новости

В Росгвардии сообщили, что полностью контролируют Запорожскую АЭС

ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС (Украина), 9 мар — РИА Новости. Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС.

Источник: РИА "Новости"

Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ). Объект находится за периметром станции с энергоблоками.

«В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было», — уточнил представитель ведомства.

В Росгвардии добавили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их отпустили по домам.

Сейчас станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

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