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09:32 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.

«Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года», — заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это «приказ “Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины”.

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины, отметил Конашенков.

«В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой “операции объединенных сил” на Донбассе», — сказал генерал.

По словам Конашенкова, документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года», — подчеркнул Конашенков.

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