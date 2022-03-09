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17:48 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ заявило, что 90% украинских военных аэродромов вывели из строя

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Большая часть украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведена из строя. Она составляет 90% от общего количества. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, сейчас фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации Воздушных сил Украины. «К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», — добавил он.

Как уточнил Конашенков, часть украинских самолетов перелетела в Румынию, в боях она не принимает участия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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