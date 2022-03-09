Минобороны РФ заявило, что 90% украинских военных аэродромов вывели из строя

«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, сейчас фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации Воздушных сил Украины. «К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», — добавил он.
Как уточнил Конашенков, часть украинских самолетов перелетела в Румынию, в боях она не принимает участия.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.