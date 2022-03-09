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18:52 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — сказал Песков журналистам.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — сообщил он.

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