18:52 (мск), источник: ТАСС
Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.