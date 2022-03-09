Киев сорвал операцию по открытию гумкоридоров, заявило Минобороны

«К сожалению, сегодня, детально и хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, находящихся в условиях гуманитарной катастрофы, ожидаемых результатов, по вине киевских властей, не принесла», — сказал Мизинцев.
«При этом гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться», — добавил он.
Россия мониторит на земле и с воздуха действия украинской стороны — не было ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Мы внимательно наблюдаем средствами объективного контроля, как на земле, так и с воздуха, в том числе беспилотными летательными аппаратами, за действиями украинской стороны, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колон на текущий момент не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, формирование организованных гуманитарных колонн также не зафиксировано», — сказал Мизинцев.
Он добавил, что «мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались».
Утверждения Киева, что желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию нет, являются ложью и провокацией, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«На утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию Российской Федерации — нет, мы открыто заявляем, что это ложь и откровенная провокация», — сказал Мизинцев.
Он уточнил, что только за истекшие сутки к базе данных добавились еще 48 543 обращения от мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию. В итоге в российской базе данных на сегодня уже почти 2,6 миллиона желающих эвакуироваться из 1 917 населенных пунктов Украины.
«На многочисленные обращения посольств иностранных государств к украинским властям с просьбами обеспечить вывод своих граждан на территорию Российской Федерации в Киеве сообщают, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров — это тоже наглая ложь!» — добавил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Во время загрузки произошла ошибка.