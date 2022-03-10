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10:59 (мск), источник: © РИА Новости

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: AP 2022

«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», — сказал Конашенков.

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами», — уточнил представитель Минобороны.

По его словам, согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», — добавил генерал.

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