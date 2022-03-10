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12:20 (мск), источник: ТАСС

Песков призвал дождаться результатов проверки случаев отправки срочников на Украину

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться результатов проверки военной прокуратурой случаев отправки срочников на Украину.

Источник: Reuters

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможные санкции против лиц, допустивших это, он напомнил, что соответствующие материалы уже переданы в военную прокуратуру, которая проверит данные и даст им правовую оценку.

«Это произошло вчера. Соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно, давайте дождемся, пока информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена», — сказал представитель Кремля.

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Военная операция на Украине

9 марта Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач в рамках военной операции на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания.

Представитель Кремля подчеркнул, что «до начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины».

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, практически все они уже выведены на территорию России.

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