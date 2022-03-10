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13:44 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов»

АНТАЛЬЯ, 10 марта. /ТАСС/. Россия три дня назад сообщала на заседании Совета Безопасности ООН о том, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», украинские ультранационалисты выгнали оттуда всех рожениц и персонал. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

Источник: РИА "Новости"

«Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном “Азов” и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона “Азов”. Эти данные были предъявлены три дня назад, поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируется общественное мнение во всем мире», — указал Лавров.

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