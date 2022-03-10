13:44 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов»
АНТАЛЬЯ, 10 марта. /ТАСС/. Россия три дня назад сообщала на заседании Совета Безопасности ООН о том, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», украинские ультранационалисты выгнали оттуда всех рожениц и персонал. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.