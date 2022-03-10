15:48 (мск), источник: РБК
Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг свою гибель
Политик заявил, что находится не в Харькове, а в Киеве.
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Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал видеообращение, в котором опроверг сообщение о своей гибели. Заявление Авакова распространило издание «Страна.ua».
Бывший министр также сообщил, что находится в Киеве.
Ранее Telegram-канал Readovka сообщил о том, что несколько дней назад Аваков погиб в Харькове в результате попадания снаряда. Несколько дней назад он действительно приезжал в Харьков и записывал видео с представителями одного из батальонов националистов.
Аваков в 2005—2010 годах был председателем Харьковской областной государственной администрации. В 2014 году он поддержал сторонников Евромайдана, а после смены власти возглавил МВД Украины. Этот пост он занимал до июля 2021 года. Аваков — единственный политик, кто возглавлял министерство и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском.