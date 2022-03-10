18:20 (мск), источник: Известия
В МЧС назвали число прибывших в Россию беженцев из Донбасса
Число беженцев из Донбасса в России превысило 200 тыс. человек. Об этом рассказал 10 марта в ходе совещания в правительстве и.о. главы МЧС Александр Чуприян.
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По его словам, с 18 февраля, когда началась эвакуация, из Донецкой и Луганской народных республик люди прибывали через восемь пунктов пропуска.
"Медицинская помощь в России оказана 10 тыс. переселенцев из Донбасса и Украины, — заключил он.
Ранее в четверг сообщалось, что власти Владивостока помогут беженцам из Донецкой народной республики, прибывшим в Приморье, найти работу и устроить детей в дошкольные учреждения.
9 марта президент России Владимир Путин попросил детского омбудсмена Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по размещению в РФ сирот из Донбасса, которые позволят россиянам располагать детей из ДНР и ЛНР независимо от наличия у несовершеннолетних российского гражданства.
8 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также тем, кто прибывает с Украины.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.