Минобороны назвало провокацией заявление об ударе по больнице в Мариуполе

Он подчеркнул, что РФ не проводила в районе Мариуполя никаких задач по поражению целей на земле. Минобороны России 9 марта объявило «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города.
«Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место “авиаудар” — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сказал Конашенков на брифинге.
Информация о том, что российская авиация разбомбила роддом и детскую больницу в Мариуполе, что якобы привело к многочисленным жертвам, появилась накануне.
Между тем официальный представитель России при ООН Василий Небензя еще 8 марта говорил о том, что в этой больнице нет ни персонала, ни пациентов: там свою огневую позицию оборудовали украинские националисты.
Ранее как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в роддоме в Мариуполе уже давно нет ни пациентов, ни персонала, здание превратилось в базу радикального батальона «Азов». Он пояснил, что на заседании Совета Безопасности ООН делегацией были предъявлены факты о том, что этот родильный дом давно захвачен радикалами, а рожениц и персонал оттуда выгнали.
Украинский депутат Илья Кива отметил, что история с якобы обстрелом роддома в Мариуполе является очередной постановкой.