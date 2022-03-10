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19:38 (мск), источник: Известия

Минобороны назвало провокацией заявление об ударе по больнице в Мариуполе

Заявление о якобы нанесенном российскими силами авиаударе сил по Мариуполю — полностью срежиссированная провокация. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что РФ не проводила в районе Мариуполя никаких задач по поражению целей на земле. Минобороны России 9 марта объявило «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города.

«Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место “авиаудар” — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сказал Конашенков на брифинге.

Информация о том, что российская авиация разбомбила роддом и детскую больницу в Мариуполе, что якобы привело к многочисленным жертвам, появилась накануне.

Между тем официальный представитель России при ООН Василий Небензя еще 8 марта говорил о том, что в этой больнице нет ни персонала, ни пациентов: там свою огневую позицию оборудовали украинские националисты.

Ранее как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в роддоме в Мариуполе уже давно нет ни пациентов, ни персонала, здание превратилось в базу радикального батальона «Азов». Он пояснил, что на заседании Совета Безопасности ООН делегацией были предъявлены факты о том, что этот родильный дом давно захвачен радикалами, а рожениц и персонал оттуда выгнали.

Украинский депутат Илья Кива отметил, что история с якобы обстрелом роддома в Мариуполе является очередной постановкой.

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