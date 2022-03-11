На границе Киргизии и Таджикистана вновь произошла перестрелка между пограничниками

БИШКЕК, 11 марта. /ТАСС/. Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла в пятницу на границе двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
«11 марта 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. На участке автодороги Баткен — Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничный наряд Республики Таджикистан начал закидывать камнями проезжавшие по автодороге автомобили. Требования пограничного наряда Киргизской Республики прекратить забрасывать камнями автотранспорт пограничники Таджикистана проигнорировали. Киргизские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить неправомерные действия таджикских военнослужащих», — говорится в сообщении.
По данным погранведомства, в конфликт вмешался еще один таджикский пограничный наряд, который «открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились киргизские пограничники».
Перестрелка продолжалась около 20 минут, с киргизской стороны раненых и погибших нет.
«В целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а затем встречу на месте инцидента. Подразделения ПС ГКНБ Киргизской Республики, дислоцированные на киргизско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме», — подчеркивается в сообщении.
10 марта в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии на спорном участке границы также произошла перестрелка между пограничниками двух государств.