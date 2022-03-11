Неопознанный объект упал в столице Хорватии

В пресс-службе указали, что сообщения о детонации в районе Ярун начали поступать 10 марта, после 23 часов вечера (1:00 мск). «На место были срочно отправлены наряды, которые нашли воронку на улице Ярунской… поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения», — отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в соцсетях.
В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Район оцеплен, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в российском регионе взорвалась боевая машина. Уточнялось, что инцидент произошел в поселке Теткино Курской области.