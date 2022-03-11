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14:20 (мск), источник: © РИА Новости

В Хорватии заявили, что упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии

Премьер Хорватии Пленкович заявил, что упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии.

БЕЛГРАД, 11 мар — РИА Новости. Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат прилетел из Венгрии, а туда попал из Румынии, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович.

«Он прибыл в Хорватию со стороны Венгрии. А по словам премьера Орбана, прилетел в Венгрию из Румынии», — сказал он.

Дрон упал ночью в зеленой зоне одного из районов Загреба, из-за взрыва образовалась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. По данным СМИ, это может быть украинский беспилотник советского производства Ту-141 «Стриж».

Глава правительства Хорватии уже сообщил, что обсудил инцидент с главой МВД, министром обороны, вице-премьером по нацбезопасности, мэром Загреба и венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как заявил глава хорватского Минобороны, самолет находился в воздушном пространстве страны семь минут, двигался со скоростью 700 километров в час и, «вероятно, не был угрозой» для Хорватии. Ведомство поддерживает контакты с НАТО по этому поводу.

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