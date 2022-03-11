14:20 (мск), источник: © РИА Новости
В Хорватии заявили, что упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии
Премьер Хорватии Пленкович заявил, что упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии.
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БЕЛГРАД, 11 мар — РИА Новости. Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат прилетел из Венгрии, а туда попал из Румынии, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович.
«Он прибыл в Хорватию со стороны Венгрии. А по словам премьера Орбана, прилетел в Венгрию из Румынии», — сказал он.
Дрон упал ночью в зеленой зоне одного из районов Загреба, из-за взрыва образовалась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. По данным СМИ, это может быть украинский беспилотник советского производства Ту-141 «Стриж».
Как заявил глава хорватского Минобороны, самолет находился в воздушном пространстве страны семь минут, двигался со скоростью 700 километров в час и, «вероятно, не был угрозой» для Хорватии. Ведомство поддерживает контакты с НАТО по этому поводу.