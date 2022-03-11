Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

«В соответствии с федеральным законом “О противодействии экстремистской деятельности” Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Пропаганда терроризма») и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) Генеральной прокуратурой в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.
В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. В Генпрокуратуре сообщили, что, согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна от 11 марта, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.
«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
В Генпрокуратуре сообщили, что Роскомнадзором ограничивается доступ к Instagram и Facebook. В Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории РФ в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, пояснили в Генпрокуратуре. Ранее в надзорном ведомстве сообщали о причастности Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.