Индия сообщила о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана

«Девятого марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты. Правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана», — сообщило Минобороны Индии.
В ведомстве отметили, что «хотя этот инцидент вызывает глубокое сожаление, мы также испытываем облегчение от того, что в результате аварии никто не погиб».
Ранее МИД Пакистана сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением его воздушного пространства «сверхзвуковым летающим объектом» индийского происхождения.
Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года. Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.