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17:09 (мск), источник: © РИА Новости

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в адрес российских военных, говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

Источник: Reuters

«На основании требования Генеральной прокуратуры доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», — гласит пресс-релиз.

Утверждается, что «в социальной сети Instagram распространяются материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан, <…> в том числе военнослужащих»

СК возбудил уголовное дело по двум статьям: за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за содействие терроризму.

Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.

По информации СМИ, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.

Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.

Генеральная прокуратура ранее уже признала причастность Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.

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