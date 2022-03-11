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18:32 (мск), источник: ТАСС

В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141

ТАСС, 11 марта. Беспилотник, запущенный с территории Украины, упал в пятницу в Крыму в районе города Красноперекопска недалеко от границы. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 “Стриж” советской разработки», — сказал он.

«Первый из них упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй — в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в пятницу президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что упавший ночью на окраине Загреба беспилотник был запущен с территории Украины. Он выразил удивление тем, что летательный аппарат старого образца провел больше часа в небе над странами — членами НАТО и никто этого не заметил. По словам президента, ведется расследование инцидента.

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