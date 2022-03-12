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06:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция Португалии задержала раввина из-за гражданства Абрамовича

Лидер местной еврейской общины в португальском городе Порту Дэниел Литвак задержан по делу о гражданстве бизнесмена Романа Абрамовича, передает Reuters.

Источник: AFP 2022

Утверждается, что он выдал документ, который позволил миллиардеру стать гражданином Португалии. Еврейская община отрицает какие-либо нарушения.

Прокуратура начала расследование в январе. Источник Reuters сообщил, что господин Абрамович может быть лишен гражданства в зависимости от результатов расследования. По информации местных СМИ, господин Литвак был задержан, когда готовился к поездке в Израиль.

Господин Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года по закону о предоставлении гражданства потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в XV веке. Кроме российского и португальского гражданства у Романа Абрамовича есть израильский паспорт. На фоне военной операции России на Украине миллиардер попал в санкционные списки Великобритании и Канады.

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