На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
07:41 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска совершили пять обстрелов по четырем населенным пунктам в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник: © РИА Новости

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 5 обстрелов по 4 населенным пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

 В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти
Китай готовится к 'адским' санкциям
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Посол РФ Антонов уличил США в попытке демонизировать Россию
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
На Украине исключили компромиссы на переговорах с Россией
В украинских лабораториях изучали распространение инфекций через птиц
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь