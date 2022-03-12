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16:45 (мск), источник: ТАСС

В Хорватии заявили, что падение беспилотника показало плохую реакцию НАТО

ТАСС, 12 марта. Падение беспилотника на окраине Загреба продемонстрировало плохую реакцию стран НАТО на вхождение в воздушное пространство Североатлантического альянса. Такое мнение в субботу выразил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

«Очевидно, что реакция не была хорошей, ни оценка уровня опасности, ни своевременное и быстрое общение с другими странами», — цитирует Пленковича Agence France-Presse. Он также призвал к укреплению и активизации сотрудничества внутри альянса при таких ситуациях.

«Это воздушное пространство НАТО, Румынии, Венгрии и Хорватии, и мы не можем больше терпеть такую ситуацию. Такое не должно повториться. Это была очевидная угроза, на которую нужно было реагировать», — сказал Пленкович.

По его словам, беспилотник, запущенный с территории Украины, пролетел через воздушное пространство Румынии и Венгрии, а после семи минут полета над Хорватией разбился около Загреба.

По данным хорватских властей, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Венгрии около 40 минут, за это время Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте.

Хорватское государственное информационное агентство Hina сообщило о падении в ночь на пятницу в одном из районов на окраине Загреба неизвестного объекта. При инциденте был слышан хлопок. На месте пострадавших нет, повреждены несколько автомашин, обнаружены два парашюта. Зона падения неустановленного объекта оцеплена, идет расследование.

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