В Хорватии заявили, что падение беспилотника показало плохую реакцию НАТО

«Очевидно, что реакция не была хорошей, ни оценка уровня опасности, ни своевременное и быстрое общение с другими странами», — цитирует Пленковича Agence France-Presse. Он также призвал к укреплению и активизации сотрудничества внутри альянса при таких ситуациях.
«Это воздушное пространство НАТО, Румынии, Венгрии и Хорватии, и мы не можем больше терпеть такую ситуацию. Такое не должно повториться. Это была очевидная угроза, на которую нужно было реагировать», — сказал Пленкович.
По его словам, беспилотник, запущенный с территории Украины, пролетел через воздушное пространство Румынии и Венгрии, а после семи минут полета над Хорватией разбился около Загреба.
По данным хорватских властей, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Венгрии около 40 минут, за это время Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте.
Хорватское государственное информационное агентство Hina сообщило о падении в ночь на пятницу в одном из районов на окраине Загреба неизвестного объекта. При инциденте был слышан хлопок. На месте пострадавших нет, повреждены несколько автомашин, обнаружены два парашюта. Зона падения неустановленного объекта оцеплена, идет расследование.