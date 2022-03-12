МО РФ заявило о катастрофической гуманитарной ситуации в некоторых городах Украины

«Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов», — заявил Мизинцев.
По его словам, националисты минируют в городах жилые кварталы, уничтожая объекты жизнеобеспечения. «Вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения», — заявил Мизинцев.
По словам генерал-полковника, гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях (без тепла, водоснабжения, медикаментов) из-за преступных и предательских действий украинских властей.
«Люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на “земле”, продолжает цинично через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий Вооруженных Сил России, при этом все эти бесчинства — минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах — происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии», — добавил он.
Кроме того, Мизинцев заявил, что правоохранительная и судебная системы Украины парализованы и не работают.
«Вынуждены констатировать, что правоохранительная и судебная системы Украины парализованы и свои функции уже не выполняют. Досудебные расследования с участием компетентных органов не проводятся, суды прекратили свою деятельность, а приговоры выносят те, у кого в руках оружие», — отметил Мизинцев.
Начальник центра напомнил, что киевская власть умышленно узаконила бесконтрольное и безнаказанное использование гражданами огнестрельного оружия на территории Украины.
Это, добавил он, привело к мародерству, грабежам, бандитизму и гибели мирных граждан. «Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали мишенями для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы», — рассказал Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что власти Украины нарушают договоренности о гуманитарных коридорах в сторону РФ. «Несмотря на полное соблюдение режима тишины со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось», — сказал Мизинцев.
По его словам, 12 марта на Украине было открыто 11 гуманитарных коридоров. «Исключительно в гуманных целях сегодня с 10 часов утра Российская Федерация уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины», — сказал он.
По словам Мизинцева, к 10 предложенным Россией маршрутам украинская сторона дополнительно добавила еще один в житомирском направлении.
«При этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти», — подчеркнул генерал.
Также он сообщил, что на Украину уже доставлено 1 935 тонн гуманитарного груза. «На Украину уже доставлено 1 935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 22 акции в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаменты и продуктов питания», — сказал он.