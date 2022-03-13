Бермуды приостановили сертификаты летной годности сотен российских самолетов

Авиавласти Бермудских островов объяснили свое решение санкциями против России, которые ограничивают возможность осуществления надзора за безопасностью полетов российских самолетов.
Поэтому регулятор не может «с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов».
«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года, временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — говорится в сообщении управления гражданской авиации Бермудских островов.
Минтранс ранее сообщал, что в России эксплуатируются 1367 самолетов, 739 из них зарегистрированы в иностранных реестрах.
По данным АТОР, решение Бермудских островов коснется сотен самолетов. Ассоциация отмечает, что установить точное количество сложно, так как с начала введения санкций Россия переводит самолеты в свой реестр.
Предложенный Минтрансом план продления сертификатов летной годности иностранных самолетов и их самостоятельного обслуживания в РФ ранее вызвал критику участников рынка, узнал «Ъ». Отсутствие обновлений ПО и авторского надзора разработчиков, говорят игроки, может серьезно повлиять на безопасность полетов.