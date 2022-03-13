ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, шесть человек погибли

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем последствий обстрела, которые зафиксированы на видео. Здание Центральной больницы Волновахи получило серьезные повреждения, в нескольких местах снарядами пробиты стены, часть из них обрушилась, практически полностью выбиты стекла на трех этажах, разбиты лечебные корпуса, палаты, врачебные помещения.
По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей, подсчет еще ведется, поскольку не разобраны завалы.
Кроме того, на территории и в здании корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме украинских военных — по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.
«Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, (мы) кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», — рассказал РИА Новости сотрудник больницы, его интервью записано на видео.
По его словам, во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет своих подвалов.
«Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинским военным — ред.) поневоле помогали, они же медики», — сказал сотрудник больницы.
«Танки (украинские — ред.) стояли прямо во дворе», — рассказал главный врач больницы Виктор Саранов.
По его словам, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по мобильным телефонам.
«Люди поднимались повыше (этажом — ред.), разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была (доступна — ред.), у нас в трех местах, где люди разговаривали — туда и прилетало», — сказал Саранов.
Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. Один из врачей рассказал, что за время, пока все скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев.
«Принимали роды уже без света, когда не было ни солярки, ни электричества», — сказал сотрудник больницы.
Войска ДНР в больнице освобожденной Волновахи обнаружили британские ПТРК NLAW, которые предназначены для поражения различных видов бронетехники, в том числе танков, передает корреспондент РИА Новости.
Также там были найдены укупорочные ящики и «цинки» под 30-миллиметровые гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатометов серии АГС. На этих деревянных ящиках и металлических коробках нанесена англоязычная маркировка. Причем, кроме VOG-17M, боеприпасы помечены как IO-30 — под таким названием их выпускают болгарские компании.