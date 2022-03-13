На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах

«Сегодня в пункте пропуска “Могилев-Подольский” отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности. Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Как добавили в погранслужбе, в частности, числилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказа министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года «Беременность, роды и послеродовой период, их последствия» с отметкой «а» — с осложненным течением.
«Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться или это неординарный случай, или ошибка, или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы», — говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.