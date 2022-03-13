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17:14 (мск), источник: ТАСС

В Казахстане задержали племянника Назарбаева по подозрению в хищениях

По данным Антикоррупционной службы страны, также проверяется причастность Кайрата Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Источник: Reuters

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники Антикоррупционной службы Казахстана задержали по подозрению в хищениях племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО “Казахтелеком” в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. «Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — отметили в пресс-службе.

Кайрат Сатыбалдыулы родился в 1970 году. В разные годы занимал должности в Комитете национальной безопасности, правящей партии «Нур Отан» (ныне партия "Аманат), занимался бизнесом.

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