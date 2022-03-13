В ЛНР сообщили о выживших на месте массового убийства

Места массового убийства мирных жителей силы республики обнаружили ранее в этот день в ходе наступления на Попаснянском направлении. Как подчеркнул официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, военные преступления не имеют срока давности, «все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание».
Также в воскресенье представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ освободили 300 заложников, которые удерживались украинскими националистами в монастыре украинского поселка Никольское. По его словам, в ходе освобождения населенного пункта часть националистов была уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали.
24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре украинских Вооруженных сил.
Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.