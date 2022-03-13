19:16 (мск), источник: ТАСС
Около 280 белорусских фур не могут выехать с Украины
Как сообщили в МИД Белоруссии, дипломаты стараются разрешить ситуацию.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии сообщил, что около 280 грузовых автомобилей республики не могут выехать с территории Украины из-за военных действий.
«Ситуация действительно очень сложная, у нас систематизирована вся информация, на сегодня мы имеем ясную картину. Порядка 280 белорусских грузовых автомобилей продолжают находиться на территории Украины и не могут выехать», — написал в воскресенье в Facebook пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. По его словам, в пунктах пропуска с Венгрией, Румынией и Словакией также продолжает скапливаться грузовой автотранспорт с водителями-гражданами Белоруссии.
«Постоянно фиксируем случаи конфискации или изъятия автомобилей, разумеется, без каких-либо оснований. Хотя в настоящий момент для нас безусловный приоритет — это ни в чем не повинные люди, экипажи этих машин, которые становятся заложниками ситуации, — отметил дипломат. — К большому сожалению, у нас есть сообщения об изъятии документов и силовом удержании некоторых из них».
По словам пресс-секретаря МИД, белорусские дипломаты стараются разрешить ситуацию, поддерживая контакт с украинской и российской сторонами. «Практически в ручном режиме что-то удается решать. Совместными усилиями в партнерстве с белорусскими заинтересованными [структурами] к настоящему моменту 143 экипажам белорусских большегрузов было оказано содействие в возвращении на родину как на автомобиле, так и в пешем порядке», — отметил дипломат.
По его словам, ведется работа по линии сопредельных с Украиной государств Евросоюза, в оперативном режиме идут переговоры с пограничными службами для обеспечения транзита белорусских транспортных средств через территорию ЕС. «Мы не прекращаем искать возможные и взаимоприемлемые пути, пытаемся выработать устраивающий все заинтересованные стороны алгоритм. Однако, как мы отмечали ранее, в настоящее время возможности, например, украинской стороны существенно ограничены. На территории действуют различные военизированные формирования, которые не всегда подчиняются Киеву», — заметил Глаз.