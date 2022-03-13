В МАГАТЭ подтвердили, что Украина наладила подачу электричества на Чернобыльскую АЭС

«Гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] получил сообщение главы украинской атомной энергетической компании “Энергоатом” Петра Котина, который проинформировал его, что специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий и теперь смогут поставлять необходимую внешнюю электроэнергию на АЭС, где расположены различные объекты с радиоактивными отходами после аварии 1986 года», — говорится в заявлении МАГАТЭ.
При этом Чернобыльская АЭС продолжает работать на резервных дизельных генераторах и в понедельник будет вновь подключена к украинской электросети, добавили в МАГАТЭ.
В МАГАТЭ ранее сообщали, что Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, о переходе под их контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ.
В настоящее время угрозы распространения радиации не зафиксировано. Гросси на фоне военной операции РФ призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины, чтобы не допустить ядерного заражения местности.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.