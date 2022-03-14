Около 1,4 тыс. военнослужащих РФ после ранений выписали и отправили на реабилитацию

«К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тыс. военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления», — говорится в материале.
Как уточняет издание, в реабилитации используются современные методы лечебной физкультуры с применением тренажеров, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
«Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей. Размещение пациентов осуществляется в комфортабельных одно- и двухместных палатах с возможностью кислородной поддержки, оборудованных функциональными кроватями и всем необходимым», — сообщает газета.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.