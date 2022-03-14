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00:19 (мск), источник: ТАСС

Около 1,4 тыс. военнослужащих РФ после ранений выписали и отправили на реабилитацию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 1,4 тыс. российских военнослужащих уже выписались из медицинских учреждений после полученных в ходе специальной военной операции на Украине ранений и проходят реабилитацию. Об этом говорится в газете «Красная звезда».

Источник: РИА "Новости"

«К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тыс. военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления», — говорится в материале.

Как уточняет издание, в реабилитации используются современные методы лечебной физкультуры с применением тренажеров, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

«Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей. Размещение пациентов осуществляется в комфортабельных одно- и двухместных палатах с возможностью кислородной поддержки, оборудованных функциональными кроватями и всем необходимым», — сообщает газета.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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